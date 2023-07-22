Україна

Один із лідерів полтавського клуба наступний сезон проведе в оренді за Баніяс із Абу-Дабі.

Ворскла на своєму офіційному сайті оголосила про те, що нападник Таулян Сефері наступний сезон проведе в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Полтавський клуб погодився відпустити 26-річного албанця в оренду терміном на один рік до клубу Баніяс з Абу-Дабі на взаємовигідних умовах.

Відзначимо, що контракт Сефері з Ворсклою розрахований до літа 2025 року.

У минулому сезоні української Прем'єр-лігі албанський форвард провів 28 поєдинків, у яких він забив 13 голів та заробив 5 попереджень.