Україна

Грецький клуб цікавився аргентинцем минулого літа.

Півзахисник Дніпра-1 Домінго Бланко минулого літнього трансферного вікна міг перебратися в грецький Панатінаїкос. Про це футболіст розповів в інтерв'ю sport24.gr.

"Про інтерес Панатінаїкоса повідомили мої представники. Особисто я не був залучений до процесу, який відбувався після цього.

Я не дізнався, що сталося потім та чому інтерес не зайшов далі, тим більше, що на горизонті з'явився Дніпро", — сказав Бланко.

Минулого сезону Бланко провів 25 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав дві гольові передачі.

Нагадаємо, що Дніпро-1 зіграє з Панатінаїкосом у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Перша гра пройде у вівторок, 25 липня, а матч-відповідь — 1 серпня.