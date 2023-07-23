Україна 23 липня 2023, 16:20 Шахтар завершив літні збори і повертається до України Команда ван Леувена готова починати новий сезон. Шахтар, фото - ФК Шахтар 23 липня 2023, 16:20 Донецький Шахтар завершив літні збори в Нідерландах і повертається до України. Про це повідомляє пресслужба клубу. На закордонних зборах "гірники" розписали результативну нічию з АЗ (3:3), перемогли Утрех (4:2) і двічі розгромно програли — АЕКу (0:5) та Аяксу (0:3). Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar) У першому матчі нового сезону команда зіграє з Металістом 1925 29 липня. Команди Шахтар Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте