Україна

Команда ван Леувена готова починати новий сезон.

Донецький Шахтар завершив літні збори в Нідерландах і повертається до України. Про це повідомляє пресслужба клубу.

На закордонних зборах "гірники" розписали результативну нічию з АЗ (3:3), перемогли Утрех (4:2) і двічі розгромно програли — АЕКу (0:5) та Аяксу (0:3).

У першому матчі нового сезону команда зіграє з Металістом 1925 29 липня.