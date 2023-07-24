Україна

Вже з вівторка динамівці розпочнуть підготовку до першої офіційної гри у новому сезоні.

Тренувальним матчем із Рударом для першої команди Динамо фактично завершилася робота на тренувальному зборі, який "біло-сині" проводили в Австрії і який тривав три тижні.

У неділю рано-вранці динамівці вирушили додому. Шлях до Києва зайняв цілий день. Спершу кияни відправились автобусом до аеропорту в сусідньому Клагенфурті, звідти чартерний рейс уязв курс на Кишинів.

В столиці Молдови на команду чекав клубний автобус. Звідти команда вирушила до Києва. До столиці України делегація прибуде пізно ввечері.

У понеділок гравці отримають вихідний, а вже з вівторка розпочнуть підготовку до першої офіційної гри у новому сезоні, яка запланована на наступну неділю.