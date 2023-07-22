Україна

Команда Мірчі Луческу продовжує підготовку до старту нового сезону.

Київське Динамо у черговому контрольному матчі на навчально-тренувальних зборах розгромило словенський Рудар з рахунком 6:1.

Зазначається, що спаринг пройшов у незвичайному форматі – було проведено три тайми по 40 хвилин.

Кияни пропустили першими на шостій хвилині зустрічі, але після цього забили шість м'ячів у ворота суперника.

У складі "біло-синіх" голами відзначилися Бражко, Шапаренко, Діалло та Рамадані, а Караваєв оформив дубль.

Динамо Київ – Рудар 6:1

Голи: Бражко, 21, Шапаренко, 37, Діалло, 54, Караваєв, 83, 113, Рамадані, 117 – Блудек, 6.

Динамо: Нещерет (Бущан, 41; Моргун, 81) – Малиш (Тимчик, 61), Сирота (Дячук, 61), Попов (Біловар, 61), Вівчаренко (Дубінчак, 61) – Бражко (Сидорчук, 41, Рамадані, 81), Буяльський (Кабаєв, 61), Волошин (Лєднєв, 41; Караваєв, 81), Шапаренко (Шепелєв, 41; Андрієвський, 81), Ярмоленко (Діалло, 41; Царенко, 59) – Ванат (Беніто, 41; Горбач, 81).

Нагадаємо, у першому турі УПЛ Динамо зіграє проти Минаю. Гра пройде 30 липня.