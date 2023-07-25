Україна

Це вже четвертий новачок команди цього літа.

Кривбас продовжує працювати над посиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє офіційний сайт клуба, новачком команди став півзахисник Шахтаря Данило Гончарук. Він перейшов на правах оренди.

Угода підписана на один рік. Кривбас має опцію викупу футболіста, проте сума не розголошується.

Данило грав за збірну України – спочатку U-16, потім U-17 та U-21.

"Я радий одягнути червоно-білу футболку, радий стати гравцем «Кривбасу». Криворізький клуб відроджує колишню славу і я дуже хочу допомогти команді. Тут мене тепло прийняли. У новому клубі класна атмосфера, справжня червоно-біла родина", — заявив Гончарук.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кривбас орендував Блізніченка у Динамо.