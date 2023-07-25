Україна

Іспанець змінив на посту Руслана Ротаня.

За підсумками засідання Виконкому Української асоціації футболу оголосив про призначення нового головного тренера молодіжної команди.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, тренувати команду у віковій категорії до 21 року буде іспанський спеціаліст Унаї Мельгоса.

Стверджується, що виконком проголосував за ініціативу Сергія Реброва, підтриману Комітетом національних збірних.

Він змінив на посту Руслана Ротаня, який залишається у системі УАФ, проте як головний тренер олімпійської збірної України.

До цього Унаї Мельгоса працював у молодіжній команди Атлетіка, Динамо Київ, а також був асистентом Сергія Реброва у Ференцвароші та Аль-Айні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що півзахисник молодіжки Судаков подорожчав на 4 мільйони євро за версією Tranfermarkt, Бондаренко — на 2 млн.