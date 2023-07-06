U-21

Захисник молодіжки України прокоментував поразку від Іспанії.

Молодіжна збірна України серед юнаків віком до 21 року напередодні поступилась Іспанії в півфіналі чемпіонату Європи-2023.

Іспанія U-21 — Україна U-21 5:1 Відео голів та огляд матчу Євро-2023

Захисник "синьо-жовтих" Максим Таловєров після завершення зустрічі прокоментував побачене на футбольному полі.

"Нам треба грати більш агресивно та якісніше. Як команда, ми ставили собі за мету вийти до фіналу, але все закінчено.

Я засмучений, тому що ми зіграли недостатньо добре", — заявив український виконавець.

У фінальній грі Іспанія протистоятиме Англії 8 липня, о 19:00.