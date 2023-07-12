Україна

Портал поновив ціни на молодих футболістів після молодіжного Євро-2023.

Авторитетний портал Transfermarkt оновив ціни на футболістів, які взяли участь у молодіжному Євро-2023.

Найдорожчим гравцем молодіжної збірної України є півзахисник Георгій Судаков із Шахтаря – його ціна збільшилася з 11 до 15 мільйонів євро. На другому місці йде хавбек Артем Бондаренко з того ж таки Шахтаря — з 8 до 10 млн євро.

Також трансферна вартість піднялася у Дмитра Криськіва (2,5 млн євро + 700 тисяч), Олексія Кащука (1,8 млн євро + 800 тисяч), Максима Таловєрова (1,5 млн євро + 500 тисяч), Олексія Сича (900 тисяч + 300 тисяч) та Богдана В'юнника (500 тисяч євро + 150 тисяч).

Найбільше у трансферній ціні виріс воротар Манчестер Сіті Джеймс Траффорд — його цінник зріс із 2,5 до 15 млн євро.

Нагадаємо, Україна дійшла до півфіналу чемпіонату Європи, де поступилася Іспанії (1:5). Попри це "синьо-жовті" вперше за всю історію пробилися на Олімпійські ігри.