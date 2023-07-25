Український хавбек продовжить кар'єру в Одесі.
Максим Грисьо, Чорноморець
25 липня 2023, 19:41
Чорноморець офіційно оголосив про підписання крайнього півзахисника Максима Грисьо, права на якого належали ФК Львів.
27-річний українець уклав із "моряками" повноцінну угоду, яка буде розрахована до літа 2024 року.
У минулому сезоні УПЛ Максим Грисьо провів 24 матчі, у яких він заробив чотири попередження.
Зазначимо, що після завершення минулої кампанії ФК Львів вилетів із Прем'єр-ліги та призупинив своє існування.