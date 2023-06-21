Україна: Перша ліга

Команди не подали заявки на продовження своїх відстрочок на участь у сезоні-2023/24.

Сьогодні, 21 червня, у Києві відбулося відкрите засідання ПФЛ, за підсумками якого визначився новий формат та календар на сезон-2023/24. Про це повідомляє прес-служба ПФЛ.

Засідання розпочалось із подяки – Силам оборони України, які захищають територію нашої країни у війні проти росії.

Згодом ПФЛ за підсумками голосування серед всіх клубів визначило переможців індивідуальних нагород.

Найкращим тренером Першої ліги був визнаний Володимир Микитін із запорізького Металурга, найкращим футболістом — Пилип Будківський з Полісся.

Найкращим тренером Другої ліги став Сергій Карпенко з Ниви Бузової, а найкращим гравцем — Артур Загорулько з вінницької Ниви.

Також ПФЛ надало членство для нових клубів Другої ліги – Дружба (Мирівка), Скеля 1911 (Стрий), Локомотив (Київ), ФК Кудрівка та ЮКСА (Тарасівка).

Такий же статус набули клуби, що вибули з УПЛ – Металіст, Інгулець та Львів, який не вийде не старт нового сезону.

На жаль, кілька клубів не подали заявки на продовження тимчасового призупинення участі у сезоні-2023/24, що позбавило їх статусу членів ПФЛ. До цього списку увійшли Нікополь, МСК Дніпро, Олімпік, Вовчанськ та Волинь.

З Першої ліги членство у ПФЛ із призупиненням участі продовжили Ужгород, Краматорськ, Скорук, Львів та ВПК-Агро. У Другій лізі – АФСК Київ, Балкани, Карпати Галич, Любомир, МФК Миколаїв, ФК Суми, МФА Мункач, Кристал, Енергія та Таврія.

За підсумками зборів ПФЛ затвердила склад учасників майбутнього сезону, а також регламент, календар та формат проведення чемпіонатів.

Склад учасників Першої ліги

Група А: Агробізнес, Буковина, Епіцентр, Карпати, Металіст, Нива Тернопіль, Нива Бузова, Поділля, Прикарпаття, Хуст.

Група Б: Вікторія, Гірник-Спорт, Діназ, Інгулець, Кремінь, Маріуполь, Металург, Полтава, Лівий Берег, Чернігів.

Склад учасників Другої ліги буде наступним: Васт, Дружба, Звягель, Кремінь-2, Кудрівка, Локомотив, Металург-2, Нива (Вінниця), Реал Фарма, Скала 1911, Тростянець, Чайка, ЮКСА.

Старт сезону у Першій лізі заплановано на 28 липня, а у Другій лізі – 6 серпня.

Також додається, що всі матчі будуть показані у прямому ефірі на офіційному YouTube-каналі ПФЛ.