Україна

У таборі "біло-синіх" повідомили про відсутність травм у команді.

Повернувшись у неділю пізно ввечері з тритижневих зборів, які київське Динамо проводило в Австрії, команда отримала один вихідний день, після чого відновила підготовку до нового сезону вже в Україні.

Як повідомляє офіційний сайт "біло-синіх", наразі в Динамо немає травмованих гравців.

25 липня обов’язкове передсезонне медобстеження пройшли ті футболісти, які не встигли цього зробити перед збором – динамівські збірники.

Також відзначається, що до команди приєднався ямайський вінгер Кахім Перріс, ім'я якого напередодні з'явилося у заявці Динамо на наступний сезон УПЛ.