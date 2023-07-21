Україна

Усе менше часу залишається до початку нового сезону чемпіонату України.

Динамо подало заявку на новий сезон Прем'єр-ліги. Наразі в заявці команди 53 футболісти. Утім, у будь-який момент гравці можуть бути дозаявлені та відкликані.

Список А

Воротарі

1. Георгій Бущан

51. Валентин Моргун

Захисники

40. Крістіан Біловар

44. Владислав Дубінчак

4. Денис Попов

24. Олександр Тимчик

34. Олександр Сирота

Півзахисники

18. Олександр Андрієвський

29. Віталій Буяльський

22. Владислав Кабаєв

17. Богдан Лєднєв

77. Беніто

9. Кахім Перріс

5. Сергій Сидорчук

10. Микола Шапаренко

8. Володимир Шепелєв

Список Б

Воротарі

75. Юрій Авраменко

Денис Ігнатенко

Сергій Кіблицький

35. Руслан Нещерет

В'ячеслав Суркіс

Захисники

Назар Балаба

2. Костянтин Вівчаренко

90. Олексій Гусєв

Денис Дикий

25. Максим Дячук

Владислав Захарченко

Максим Коробов

Іван Котуха

Єгор Сизонюк

Півзахисники

Давид Білий

Максим Бойченюк

6. Володимир Бражко

Максим Василець

91. Назар Волошин

30. Самба Діалло

Федір Задорожний

Данило Іщенко

Владислав Калин

Дмитро Кремчанін

Любомир Кузик

23. Навін Малиш

Андрій Маткевич

Кирило Осипенко

Кирило Пашко

92. Решат Рамадані

Роман Саленко

37. Антон Царенко

Назар Янчишин

Нападники

11. Владислав Ванат

Ігор Горбач

Віталій Лобко

Матвій Пономаренко

Наразі відсутні в заявці багато гравців основної команди, але їх додадуть пізніше. Зокрема, мова про Олександра Караваєва та Андрія Ярмоленка.

Уже найближчої п’ятниці, 28-го липня, стартують матчі першого туру. Нагадаємо, Динамо зустрінеться з Минаєм у неділю, 30-го липня.