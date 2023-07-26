Україна

Мандрівки форварда продовжуються.

Люксембурзький нападник Жерсон Родрігес відомий своїм складним характером, що великою мірою не дозволило йому заграти належним чином у складі київського Динамо.

28-річний виконавець у підсумку останні три роки перебував на правах оренди в складах одразу чотирьох клубів, серед яких були турецькі Анкарагюджю та Еюспор, а також французька Труа та аравійський Аль-Вахда.

Цього літа Жерсон мав повернутись до Києва, проте знайшов спільну мову з клубом тільки щодо чергової орендної угоди — знову до Туреччини, де гравець виступатиме за Сівасспор.

Контракт розраховано на один сезон.

Нагадаємо, що Родрігес долучився до Динамо влітку 2019 року за 2 млн євро, після чого зіграв 53 матчі, забивши дев’ять голів.

За минулий сезон нападник відіграв 16 ігор, відзначившись двома м’ячами.