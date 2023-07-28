Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку першого туру чемпіонату України, який пройде 28 липня та розпочнеться о 19:00.

В рамках першого туру елітного дивізіону чемпіонату України Полісся дебютує в турнірі матчем проти Вереса.

ВЕРЕС — ПОЛІССЯ

П'ЯТНИЦЯ, 28 ЛИПНЯ, 19:00. СТАДІОН ЦЕНТРАЛЬНИЙ, ЖИТОМИР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР ЗУСТРІЧІ — ІГОР ПАСХАЛ (ХЕРСОН)

Верес підходить до цього сезону після доволі сумнівної кампанії в минулому чемпіонаті. Команда тоді ще Юрія Вірта за підсумками сезону потрапила у зони перехідних матчів. В першій грі проти Металурга З Верес поступився з мінімальним рахунком, чим змусив своїх фанатів дуже перейматись, проте в другій зустрічі команда Юрія Вірта обіграла супротивника з рахунком 6:1.

І якщо керівництво змінило тренерський штаб, то не факт, що вдалось виправити проблеми в роздягальні, про які писали наприкінці сезону. Новим керманичем Вереса став Сергій Лавриненко, який не кращим чином стартував сезон в Інгульці та залишився без роботи.

В рамках підготовки до УПЛ рівненці провели ряд поєдинків. Команда Сергія Лавриненка поступилась Карпатам (1:2), зіграла внічию з Нивою (0:0), а також було дві перемоги — над Кривбасом (2:1)) та Металістом 1925 (1:0).

Керівництво клуба звичайно було незадоволене минулим сезоном, тому інвестувало в підсилення складу, щоб виступити потужніше. В команду прийшло одразу вісім гравців — всі вільними агентами. Воротарську позицію посилив Євген Паст, в захист підписали Василя Гакмана з Буковини та Євгенія Шевченка з Епіцентра.

Особливою уваги, звичайно, заслуговують два легіонери — Яго Сікейра та Жуліо Сезар. Цікаво буде подивитись на рівень гравців в офіційному матчі. Також прийшли Андрій Кухарук, Олександр Кучеренко та Максим Марусич з Інгульця.

Полісся, своєю чергою, дебюту. в елітному дивізіоні країни після успішного сезону в Першій лізі. Команда з Житомира здолала Оболонь в чемпіонських перегонах та посіла перше місце. Команда Юрія Калітвінцева була готова до підвищення вже за підсумками сезону-2021/22, маючи дуже потужний склад навіть за мірками УПЛ, проте втрутилась повномасштабна війна, яка все зіпсувала.

Полісся доволі оперативно показало амбіції на трансферному ринку, підписавши десять нових гравців. Що цікаво, за трьох з них житомиряни заплатили. Для УПЛ станом на зараз це доволі рідкісне явище. За гроші прийшли Бені Макуана з Монпельє (0,25 мільйона євро), В'ячеслав Танковський з Металіста 1925 (0,15 мільйона євро) та Артем Смоляков з Інгульця (0,15 мільйона євро).

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Але на правах вільних агентів прийшли не менш серйозні футболісти. Денис Бойко, Артем Шабанов, Микита Кравченко та Сергій Чоботенко — відомі для українського футболу гравців. Той же Еміль Мустафаєв здорово проявив себе в Олександрії, а Мосес Джарджу та Чиджоке Аніагбоссо — доволі перспективні африканські виконавці.

В рамках підготовки до сезону Полісся провело шість спарингів з дуже серйозними колективами. Було дві перемоги — над Хартбергом (3:2) та Грацером (4:1), нічиї з Колосом (3:3), Оцелулом (2:2), Рапідом (1:1) та поразка від Шепші.

Дивлячись на супротивників, вже розумієш, що проєкт в Житомирі насправді цікавий та амбітний, тому цій грі Вересу буде важче, ніж могло б бути з рядовим новачком ліги. Крім того, хоч номінальним господарем і є Верес, гра на прохання Полісся відбудеться в Житомирі, що теж матиме свій вплив.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Полісся стає першим представником Житомира в Чемпіонатах України.

Верес в статусі господарів поля може здобути 30-ту перемогу в УПЛ.

У 3-му для себе клубі УПЛ в статусі головного тренера дебютує Юрій Калітвінцев (Полісся), який раніше очолював Говерлу та Олімпік.

У 3-му для себе клубі УПЛ в статусі головного тренера дебютує Сергій Лавриненко (Верес), який раніше керував діями Зірки та Інгульця.

Сергій Лавриненко біля керма різних клубів може здобути 10-ту перемогу в УПЛ.

150-й матч в УПЛ може провести Артем Шабанов (Полісся), 50-й – Роман Гагун (Верес).

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