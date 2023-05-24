Україна: Перша ліга

Володимир Загурський дав ексклюзивне інтерв'ю Football.ua.

Полісся вже гарантувало собі вихід в елітний дивізіон чемпіонату, тому час українським пошановувачам футболу знайомитись з дуже цікавим клубом, у складі якого є доволі серйозні за рівнем УПЛ футболісти вже зараз.

Журналіст Football.ua Артем Андросян мав змогу поспілкуватись з генеральним директором Полісся Володимиром Загурським, який розповів про план розвитку клубу, анонсував майбутнє підсилення команди та обережно оцінив задачі житомирян на наступний сезон.

- Чи можна вважати, що матч проти Оболоні — вже гра рівня УПЛ?

- Звичайно, можна вважати грою рівня УПЛ. Обидві команди наступного сезону будуть виступати в найвищому дивізіоні українського чемпіонату. По рівню того футболу, який показували протягом сезону, я вважаю, що дані дві команди по праву достроково завоювали вихід в УПЛ. Сьогодні свого роду мініфінал.

- Звичайно, у вас ще один матч, але я думаю, що можна підбити невеличкі підсумки, бо вихід в УПЛ — історичне досягнення. Що вам в цьому сезоні вдалось, як і планувалось, можливо десь перевершили задум, або щось пішло не так?

- Ми планували цей сезон. Наша задача — зайняти перше місце, і вона залишається. Тому прямо на зараз ми наше завдання ще не виконали. Коли ми будемо перші в турнірній таблиці, тоді будемо вважати, що завдання виконано на 100 відсотків.

- Фундамент успіху був закладений раніше при формуванні складу. В зимове трансферне вікно минулого сезону Полісся змогло запросити Пилипа Будковського та Владислава Вакулу. Ще раніше — ряд досвідчених гравців — Гітченко, Огіря, Грицук тощо. Це футболісти, які цілком би змогли виступати в УПЛ. Як вважаєте, чому вони обрали саме Полісся?

- Частина з цих футболістів поповнила нашу команду в попередньому сезоні. Повномасштабна війна, можливо, завадила перейти в УПЛ ще в минулому сезоні. В нас були дві недограні зустрічі. В разі перемог, які були дуже вірогідні, ми могли позмагатись за вихід в УПЛ минулого року. Але так сталось — повномасштабне вторгнення московії змусило скорегувати плани.

Звичайно, ці футболісти стали кістяком, стали тією основою, яка забезпечила вихід в УПЛ вже в цьому сезоні.

- Була інформація, що у Владислава Вакули непростий характер. Як з цим у вашому клубі впорались?

- Вважаю, що загалом впорались. Більше ніж рік вже Влад перебуває в розташуванні нашої команди, але ніяких інцидентів не було. Звичайно, характер непростий. Були певні непорозуміння, але, напевно, більше з керівництвом клуба, а не тренерським штабом.

- Перед повномасштабним вторгненням в рамках матчу Winter Cup в складі Полісся дебютував Олександр Усик. Можете, будь ласка, розповісти, як про це вдалось домовитись та кому прийшла така ідея в голову?

- Ідея належить президенту (Геннадію Буткевичу — прим. ред.). Він спілкується з Олександром Усиком, це його друг. Президент запропонував, а Олександр Усик з радістю погодився, адже в дитинстві займався футболом. В нього навіть в інтерв'ю можна прочитати, що в дитинстві він більше займався футболом, до боксу прийшов в юнацтві.

Він з радістю прийняв цю пропозицію, для нього був виклик. Для Усика процедура була з одного боку радісною, а з іншого він ще більше занурився в процес — яка це нелегка праця. Олександр завжди підтримував команду, навіть при невдачах, тому що розумів, яким це потом і кров'ю дається на футбольному полі.

- В матчах Winter Cup Полісся вже тоді показувало, що готово конкурувати з командами УПЛ. Для вас це був важливий лакмусовий папірець чи все ж ставились до турніру як до суто товариського?

- Будь-який турнір — це набагато краще, ніж просто грати товариські матчі. Це все ж таки інтрига. Вже вмикається спортивна злість, з'являється жага до перемоги. Звичайно, набагато цікавіше грати. А виграти у всіх команд, на той час УПЛ, та завоювати кубок — це було велике піднесення для команди. І від цього піднесення, я точно впевнений, якби догравалась друга частина сезону, ми провели б її дуже рівно, адже тоді вже заклали великий фундамент. По грі було видно, що ми можемо не просто конкурувати з провідними командами на той час. Той же Металіст вже можна було розцінювати як команду, яка з першого ж сезону буде претендувати на єврокубки.

Тому обіграти, причому чисто по грі, у фіналі Металіст — це була велика звитяга. Ми знаємо, що для керівництва харків'ян це була дуже важлива гра. Ми всі пам'ятаємо ті батли між президентами. Керівництво Металіста дуже відповідально підходило до цих матчів, поразку не дуже просто відпустили, тому перемога наших хлопців в тому турнірі була ще більш цінною.

- В грудні минулого року головний тренер Карпат Андрій Тлумак сказав: "Полісся — це вже п’ята команда УПЛ за бюджетом та всіма іншими моментам". Можете погодитись з ним?

- Ні, не можу погодитись, тому що я плюс-мінус орієнтуюсь в бюджетах. Вважаю, що ми на той момент були міцним середнячком Прем'єр-ліги.

- Ми вже з вами поговорили про підписання сильних гравців для команди, але у вас є й дуже цікаві трансфери, якщо так можна сказати, в структурі клубу. Я маю на увазі Юрія Максимова, Олександра Денисова тощо. Можете, будь ласка, розказати на в чому будуть полягати їхні головні обов'язки та чому саме вони знадобились клубу?

- В нас будівництво команди безпосередньо трошки випереджало темпи відносно самого клуба, тому що до моменту запрошення Максимова та Денисова до клубу, фактично з керівництва був я, як директор, а зараз генеральний директор. Ми відповідально підходимо до цього процесу, до розробки структури управління підприємством.

Геннадій Буткевич чітко розуміє, чітко йому довели та показали, що сучасний клуб такого рівня повинен обов'язково мати спортивного директора, який буде будувати всю вертикаль, починаючи з дитячого та дитячо-юнацького футболу і закінчуючи Прем'єр-лігою. Так само, я вважаю, в нас доволі розвинуте медіа, як для клуба Першої ліги. Але вони так само потребували імпульсу розвитку, якоїсь зміни векторів, нових напрямків.

Хотів би зауважити, що обидва фахівці, і Денисов, і Максимов, прийшли з чітким переліком задач. Для них вироблений чіткий KPI за випробувальним терміном у три місяці, за який вони мають довести, що вони по праву обійняли ці посади і їхня робота надалі допоможе розвитку клуба.

- В цьому сезоні який матч ви можете назвати найважчим, а який найпам'ятнішим?

- Ми йдемо від матчу до матчу. Звичайно, остання перемога з Кременем 5:0 була більше емоційна крапка серед двох надзвичайно важких матчів з ЛНЗ та Металургом З. Я вважаю, що після не зовсім вдалого старту, важливою віхою, після якої з'явився характер та віра в перемогу, це був матч в Черкасах з ЛНЗ.

Все ж таки перемога на чужому полі ще одного з претендентів на підвищення у класі додала впевненості всім гравцям. Також здобули нелегку перемогу над Металургом, але там дались взнаки якість поля та непоступливість самої команди, яка, я вважаю, все ж таки на голову нижче по класу гравців, але внаслідок самовіддачі гра далась дуже нелегко.

А вже з Кременем хлопці грали у свій футбол та подарували футбольне свято для всіх вболівальників Житомирщини.

- Наш футбол сповнений скандальних ситуацій, які не оминули й вашу команду. Я маю на увазі ситуацію з Вадимом Черваком. Яка в вас була перша реакція на дії гравця? Вважаєте, що розривання контракту — це суворе, але справедливе рішення?

- Перша реакція була, що футболіст зробив емоційну дурість. В першу чергу, я впевнений, що в нього не було злого умислу, він діяв на емоціях. Він не відрізняв за гендерним принципом, дівчина це чи хлопець, й спеціально це не робив.

Але будь-який злочин несе за собою невідворотність покарання. Фактично він його поніс. Я не зовсім впевнений, що дискваліфікація на пів року — це адекватне покарання. Наскільки пам'ятаю по регламенту є якась інша норма. За моєю інформацією він збирається оскаржувати рішення.

- Ще одне рішення президента Полісся Геннадія Буткевича також було доволі гучним. Він придбав машину VAR для суддівського корпуса УАФ. Щось відомо про долю цього обладнання? Як відреагували в УАФ?

- Ми знаходимося буквально на фінальній стадії, вже уклали договір про придбання. Вже далі буде залежати від постачальника, тому що VAR — це безпосередньо сам автомобільний фургон та обладнання. Його пропонують два різних постачальники, а на процес піде не менше трьох місяців.

Договір підписаний, кошти уплачені, тому чекаємо на постачання автомобіля, який здатен забезпечити більш якісне та справедливе незаангажоване суддівство.

- Трохи забігаючи вперед, яку задачу Полісся ставить перед собою в УПЛ?

- Однозначно, виступити достойно. Я вважаю, що за потенціалом команда навіть на сьогоднішній день має право обіймати місце в середині турнірної таблиці. Ви ще почуєте про низку гучних придбань. Завжди можна поставити задачу... Не хочу називати клуби, але в нинішньому чемпіонаті УПЛ поставили набагато більші задачі перед собою, ніж ті, що виконали.

Вважаю, що спершу треба показати результати на футбольному полі, а потім, можливо, у процесі сезону підвищувати планку. Принаймні так буде логічніше і буде менше розчарувань як для самого клуба, так й для футболістів та вболівальників.

- Підсилення команди має велике значення. Чи слід нам очікувати багато легіонерів в команді?

- Вони однозначно будуть. За кількістю — побачимо по ринку. По будь-якій позиці, якщо буде можливість якісно підсилитись і це буде очевидною річчю, то ми звичайно цим скористаємось. Але ринок безпосередньо українських футболістів на сьогоднішній день дуже звужений, тому потрібно шукати когось закордоном.

Навіть не з огляду в боротьбі за екзотику, а в тому, що вже підсилитись українськими футболістами до матчів УПЛ стає дедалі складніше. Але якщо будуть українці, то обов'язково будемо надавати перевагу їм, а ще краще — житомирянам.

Нагадаємо, що Football.ua став свідком запеклої боротьби за золоті медалі в другому за силою дивізіоні країни.