Україна

Дедлайн щодо подачі остаточного списку заявлених гравців на сезон-2023/24 — 1 вересня, коли закриється літнє трансферне вікно.

Вищий дивізіон України відновлює змагання вже сьогодні, 28 липня. На честь цього ми підготували для вас спеціальний анонс, із заключною частиною якого про клуби із чемпіонськими амбіціями ви можете ознайомитися за цим посиланням.

Окрім того, на офіційному сайті УПЛ з'явилася інформація щодо поданих стартових заявок 16 учасників української першості сезону-2023/24 — останніми із цією процедурою впоралися харківський Металіст 1925 та Олександрія.

Металіст 1925 вніс в основний список А 22 футболісти, плюс 24 — у молодіжний список Б. Найстарший в заявці — 35-річний Андрій Ткачук (на фото), наймолодший — 15-річний Станіслав Біденко. Є троє легіонерів — всі бразильці: 19-річні Казаеш та Ігор Ногейра, які виступали й в минулому сезоні, а також 27-річний Арі Моура.

ЗАЯВКА МЕТАЛІСТА 1925

У Олександрії в списку А — 14 гравців, в списку Б — 30. Найстарший — 32-річний Сергій Логінов (33 роки виповниться за місяць), наймолодший — 16-річний Артем Ткачук. Легіонерів немає.

ЗАЯВКА ОЛЕКСАНДРІЇ

Також повідомляється про певні зміни у стартових списках інших клубів УПЛ.

Так, вчора львівський Рух дозаявив аж 59 нових гравців. Щоправда, його стартова заявка була дуже маленька — лише 15 виконавців.

Також вчора дозаявки нових гравців зробили Полісся (+10), Шахтар (+7), Динамо (+2), Верес, Зоря та ЛНЗ (обидва — по +1).

Нагадаємо, що дедлайн щодо подачі остаточного списку заявлених гравців на сезон-2023/24 завершується 1 вересня разом із закриттям літнього трансферного вікна.