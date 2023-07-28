Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють київська Оболонь та ковалівський Колос.
Микита Бурда, фото ФК Колос Ковалівка
28 липня 2023, 16:19
Принципове протистояння в межах Київської області поміж Оболонью та ковалівським Колосом на Оболонь-Арені відкриватиме новий розіграш української Прем'єр-ліги.
Валерій Іващенко вирішив використати з перших хвилин новачка Владислава Приймака в центрі захисту, тоді як Ігор Мединський зіграє праворуч у півзахисті.
Ярослав Вишняк, у свою чергу, залучив Валерія Бондаренка та Микиту Бурду до центру захисту, тоді як ліворуч від них зіграє Андрій Цуріков. Олександр Демченко дебютує в опорній зоні "колосків".
Оболонь: Федорівський — Фатєєв, Приймак, Лук’янчук, Осман — Мороз, Черненко — Мединський, Слободян, Прокопенко — Краснопір.
Запасні: Кичак, Чернов, Косовський, Муха, Нагієв, Суханов, Тарануха, Карась, Вовкун, Груша, Козлов, Марченко.
Запасні: Горох, Пахолюк, Кукош, Гончаренко, Лучкевич, Ємець, Мілько, Криворучко, Велетень, Гусол, Болбат, Салабай.
Колос: Фесюн — Золотов, Бондаренко, Бурда, Цуріков — Богданов, Демченко — Ільїн, Оріховський, Мякушко — Безбородько.
Гра Оболонь — Колос почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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