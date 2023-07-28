Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють рівненський Верес та житомирське Полісся.

Рівненський Верес та житомирське Полісся зіграють поміж собою в рамках першого туру української Прем'єр-ліги на полі стадіону Центральний у Житомирі.

Сергій Лавриненко в дебютному стартовому складі на новій посаді використав Жуліо Сезара в центрі захисту, тоді як Кухарук зіграє в опорній зоні, а Яго розташується серед трійки атакувальних півзахисників.

Юрій Калітвінцев натомість залучив із перших хвилин Дениса Бойка до рамки воріт, тоді як Кравченко, Смоляков та Шабанов розташуються в лінії захисту, Танковський зіграє в центрі поля, а Козак та Макуана виступатимуть обабіч Будківського в атаці.

Верес: Паст — Балан, Курко, Жуліо Сезар, Гагун — Кучеров, Кухарук — Блізніченко, Яго, В. Шарай — Гайдучик.

Запасні: Когут, Коркодим, Вовченко, Шестаков, Дахновський, Марусич, Хондак, Шух, С. Шарай, Гакман, Шевченко.



Полісся: Бойко — Кравченко, Шабанов, Кушніренко, Гітченко, Смоляков — Огіря, Танковський — Козак, Будківський, Макуана.

Запасні: Крушинський, Морозко, Мустафаєв, Шаповал, Шастал, Янаков, Микитюк, Кудрик, Поспєлов.



Гра Верес — Полісся почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.