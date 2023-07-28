Україна

Вінгер Полісся відзначився у матчі проти Вереса.

Полісся в рамках поєдинку першого туру на стадіоні Центральний в Житомирі грає проти Вереса.

Вже на другій хвилині команда Юрія Калітвінцева відкрила рахунок завдяки точному пострілу Бені Макуана з меж штрафного майданчика.

Враховуючи, що в матчі-відкритті сезону між Оболонню та Колосом голів зафіксовано не було, взяття воріт у виконанні гравця Полісся стало дебютним в цьому сезоні.

Зазначимо, що минулого сезону Макуана провів 12 матчів в Лізі 1, у яких відзначився однією результативною передачею. Всього на його рахунку 34 матчі у складі Монпельє.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що затверджено дати й час початку матчів другого туру УПЛ.