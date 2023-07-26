Україна

Перший матч туру відбудеться раніше, ніж звичайно — у середу, 2 серпня.

Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів другого туру чемпіонату України у сезоні-2023/24.

Другий тур національної першості розпочнеться раніше, ніж зазвичай — у середу, 2 серпня, коли рівненський Верес зустрінеться з донецьким Шахтарем.

Керівництво УПЛ схвалило прохання "гірників" про перенесення зустрічі через проведення благодійного матчу з Тоттенгемом у Лондоні.

У суботу, 5 серпня, пройдуть три матчі УПЛ, а ще чотири – у неділю, 6 серпня.

2 серпня, середа

Верес — Шахтар (17.00)

5 серпня, субота

Минай — ЛНЗ (15.00)

Оболонь — Динамо (17.00)

Олександрія — Металіст 1925 (19.00)

6 серпня, неділя

Дніпро-1 — Полісся (15.00)

Колос — Чорноморець (17.00)

Зоря — Кривбас (17.00)

Рух — Ворскла (19.00)

Нагадаємо, стартова гра нового сезону УПЛ пройде у п'ятницю, 28 липня, коли Оболонь зустрінеться з Колосом.