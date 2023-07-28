Україна

Завершились дві зустрічі другого за силою дивізіону.

В рамках першого туру Першої ліги відбулись ще два поєдинки — Лівий берег з розгромним рахунком обіграв Гірник-Спорт, а Карпати з мінімальною перевагою здолали Хуст.

Лівий берег — Гірник-Спорт 5:0

Голи: Войцеховський, 22, Сухоручко, 52, 62, Дударенко, 75, Литовченко, 90+3

Карпати - Хуст 1:0

Гол: Підлепенець, 23

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в інших матчах ігрового дня Нива Бузова дебютувала з перемоги, Кремінь та Металург голів не забивали.