Завершились дві зустрічі другого за силою дивізіону.
Лівий берег - Гірник-Спорт, фото Лівий берег
28 липня 2023, 19:50
В рамках першого туру Першої ліги відбулись ще два поєдинки — Лівий берег з розгромним рахунком обіграв Гірник-Спорт, а Карпати з мінімальною перевагою здолали Хуст.
Лівий берег — Гірник-Спорт 5:0
Голи: Войцеховський, 22, Сухоручко, 52, 62, Дударенко, 75, Литовченко, 90+3
Карпати - Хуст 1:0
Гол: Підлепенець, 23
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в інших матчах ігрового дня Нива Бузова дебютувала з перемоги, Кремінь та Металург голів не забивали.