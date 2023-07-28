Результати матчів першого туру Першої ліги.
Фото - Нива Бузова
28 липня 2023, 17:50
В Першій триває другий ігровий день першого туру сезону 2023/24. В п'ятницю заплановано 4 матчі, два з яких вже завершено.
В групі В Кремінь зустрічався з МФК Металург. За 90 хвилин команди так і не змогли відкрити рахунок. Фінальний свисток арбітра зафіксував суху нічию.
МФК Металург — Кремінь 0:0
В групі А дебютант ліги Нива Бузова мінімально перемогла Агробізнес — 2:1. В першому таймі команди обмінялись голами, проте у другій половині зустрічі чемпіони Другої ліги перемогли завдяки голу Паламара.
Нива Бузова — Агробізнес 2:1
Голи: Книш, 9, Паламар, 64 — Равлик, 27.