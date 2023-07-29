Україна

Несподівані проблеми зі складом на початку роботи ван Леувена на чолі донеччан.

Донецький Шахтар завершує підготовку до першого для себе матчу в новому розіграші української Прем’єр-ліги, у якому команда має зустрітись із харківським Металістом на стадіоні Лівий Берег у Києві.

Однак безпосередньо в день гри ключовий гравець "гірників" другої половини минулорічної кампанії, півзахисник Георгій Судаков, повідомив по діагностування в нього апендициту.

Несподівана хвороба автоматично вибила 20-річного виконавця на невизначений термін, тож у найближчих матчах він не зможе допомогти своїй команді на чолі з Патріком ван Леувеном.

За минулий футбольний рік Судаков відіграв 39 матчів, забивши п’ять голів та віддавши 11 гольових передач.

Матч Металіст 1925 — Шахтар відбудеться 29 липня, о 17:00.