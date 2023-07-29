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Керманич Минаю висловився про майбутній матч проти київського клубу в першому турі чемпіонату України-2023/24.

У рамках першого туру нового сезону української Прем'єр-ліги на закарпатський Минай очікує очний поєдинок проти київського Динамо, який відбудеться на стадіоні імені Валерія Лобановського.

Головний тренер Минаю Володимир Шаран поділився очікуваннями від цього протистояння та нового сезону чемпіонату України.

"Зібрались ми за місяць до початку чемпіонату. Звичайно, як і у всіх командах були оглядини деяких гравців, які підійшли, які не підійшли. Деяких гравців ми знали чудово, з ними ми одразу підписували контракти. Ми провели сім контрольних поєдинків. Різною мірою я десь задоволений, десь незадоволений грою нашої команди. Але я бачу, що кондиції ми набрали непогані, але вони не стовідсоткові.

Я думаю, буде серйозна перевірка у першому турі. Команда серйозна, ми це чудово розуміємо, незважаючи на попередній сезон, у цьому сезоні, я бачу, що Динамо, звичайно, буде боротися тільки за золоті медалі. І ті поєдинки, які ми бачили на тренувальному зборі за участю "динамівців", вони перемагали з великим рахунком. І дійсно, показували хороший футбол, хорошу фізичну підготовку. Ну, і підсилення, звичайно, Андрій Ярмоленко — це лідер команди, який повернувся у команду.

Головне, щоб ми до цього матчу були готові психологічно. Перший тур дуже важливий для подальшої впевненості. Наше завдання на сезон — це збереження прописки в УПЛ", — сказав Володимир Шаран у коментарі для Суспільне Спорт.

Нагадаємо, матч Динамо Київ — Минай відбудеться 30 липня о 17:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція цього протистояння.