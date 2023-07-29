Україна

До вашої уваги пряма трансляція матчу першого туру чемпіонату України-2023/24 між Рухом та Зорею, який розпочнеться 29 липня о 15:00.

У рамках поєдинку першого туру нового сезону української Прем'єр-ліги львівський Рух зустрінеться з луганською Зорею на стадіоні Україна у Львові.

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Відзначимо, що цей поєдинок стане дебютним для сербського фахівця Ненада Лалатовіча на посаді головного тренера Зорі на офіційному рівні.

Поєдинок Рух — Зоря розпочнеться сьогодні, 29 липня, о 15:00 за київським часом, а слідкувати за його подіями ми можете в відео онлай-трансляції на нашому сайті.

ВІДЕО ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ РУХ (ЛЬВІВ) — ЗОРЯ (ЛУГАНСЬК)