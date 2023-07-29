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Головний тренер Колоса — про нічию з Оболонню.

У рамках першого матчу нового сезону української Прем'єр-ліги Колос зіграв внічию із новачком ліги — Оболонню.

Головний тренер ковалівців Ярослав Вишняк пояснив, чого не вистачило його команді для перемоги.

"З одного боку, ми задоволені, що здобули перший заліковий бал у цьому чемпіонаті. З іншого боку, на моє відчуття відразу після гри, мені здається, ми створили достатньо моментів, щоб забити м'яч.

Нам не вистачило забитого м'яча, не вистачило десь холоднокровності, майстерності. Ну і, чесно кажучи, на стадіоні тут завжди така висока трава, і не поливають поле. Таке враження, що такий футбол – це жувальна гумка, коли м'яч жується, футбол повільний. Комусь більше подобається, можливо. Я не знаю.

Оболонь — непогана команда, у них багато швидкісних гравців. Якби було швидшим поле, я думаю, гра була б цікавішою. Швидше б ходив м'яч, моменти створювалися б, гра була б гострішою та цікавішою. Це моя думка. По воротах б'ють – м'яч не летить. У обох команд, не лише нашої. Брак у простих ситуаціях", — сказав Ярослав Вишняк після матчу.

Нагадаємо, на Football.ua доступний огляд матчу першого туру УПЛ між Колосом та Оболонню.