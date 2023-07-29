Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу УПЛ, що відбувся 28 липня 2023 року, 17:00.

У рамках першого матчу нового сезону української Прем'єр-ліги один з новачків вищого дивізіону, київська Оболонь, зіграла внічию із ковалівським Колосом.

Протягом зустрічі обом командам так і не вдалося вразити ворота одне одного, тому у матчі-відкриття УПЛ-2023/24 голів ми не побачили.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Минай — Зоря у 1 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

Оболонь — Колос 0:0



Оболонь: Федорівський — Фатєєв, Приймак, Лук’янчук, Осман — Мединський, Черненко, Мороз (Косовський, 31), Прокопенко (Чернов, 82) — Слободян (Суханов, 82), Краснопір (Тарануха, 70).



Колос: Фесюн — Ільїн (Лучкевич, 76), Золотов, Бурда, Бондаренко, Цуріков — Оріховський, Богданов — Демченко, Безбородько (Велетень, 76), Мякушко.



Попередження: Мороз, Приймак, Косовський, Чернов — Бондаренко