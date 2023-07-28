Україна
28 липня 2023, 18:58
Колос та Оболонь відкрили новий сезон УПЛ безгольовою нічиєю
Другий рік поспіль національна першість розпочинається матчем "без воріт".
Оболонь — Колос, фото УПЛ
28 липня 2023, 18:58
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Оболонь — Колос 0:0
Оболонь: Федорівський — Фатєєв, Приймак, Лук’янчук, Осман — Мединський, Черненко, Мороз (Косовський, 31), Прокопенко (Чернов, 82) — Слободян (Суханов, 82), Краснопір (Тарануха, 70).
Колос: Фесюн — Ільїн (Лучкевич, 76), Золотов, Бурда, Бондаренко, Цуріков — Оріховський, Богданов — Демченко, Безбородько (Велетень, 76), Мякушко.
Попередження: Мороз, Приймак, Косовський, Чернов — Бондаренко