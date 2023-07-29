Україна

Криворізький клуб посилився сьомим новим футболістом у літнє міжсезоння.

Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив про чергове літнє підписання в особі центрального півзахисника Юрія Вакулка, права на якого раніше належали латвійській Ризі.

25-річний українець перейшов до криворізького клубу на правах вільного агента після того, як він припинив співпрацю зі своїм колишнім клубом через конфлікт із тренером через прапор України.

Вакулко підписав із Кривбасом контракт на один рік. За Ригу він провів 47 матчів, забив 6 голів та віддав 2 асисти, тоді як в УПЛ він має на рахунку 55 матчів, 2 голи та 2 результативні передачі за такі клуби, як Дніпро, Арсенал Київ та Дніпро-1.

Це вже сьомий трансфер на вхід для Кривбасу у літнє трансферне вікно. Раніше команду Юрія Вернидуба поповнили Данило Гончарук, Віктор Блізніченко, Хрвоє Іліч, Володимир Маханьков, Олег Кожушко та Джихад Бізіман.