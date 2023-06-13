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Півзахисник буде шукати новий клуб.

Український півзахисник Юрій Вакулко припинив співпрацю з латвійською Ригою, повідомляє офіційний сайт клуба.

"Це трохи сумно... Я провів тут відмінний період. Залишилось багато спогадів, і не лише футбол. Тут я став батьком, одружився. Цей етап я запам'ятаю на все життя", — заявив Вакулко.

Зазначимо, що він доєднався до команди влітку 2021 року. На його рахунку 47 матчів у складі Риги, в яких він забив шість голів.

Раніше ТаТоТаке повідомляло, що у гравця виник конфлікт з тренером через те, що той був проти виходу Вакулка з прапором України на поле.

Нагадаємо, раніше Юрченко, Філіпов, Вакулко та вся команда Риги виступили з ініціативою "Скажи ні війні".