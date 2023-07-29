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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють харківський Металіст 1925 та донецький Шахтар.

Харківський Металіст 1925 та донецький Шахтар проведуть матч у рамках першого туру української Прем'єр-ліги на полі стадіону Лівий Берег у Києві.

Едмар вирішив використати з перших хвилин Безуглого ліворуч у захисті, тоді як Кравченко та Бичек зіграють у центральному трикутнику, а Юсов та Сидоров розташуються в атаці.

Патрік ван Леувен залучив до стартового складу Різника до рамки воріт, тоді як Топалов зіграє ліворуч у захисті, Зубков та Кащук займуть праву половину півзахисту, а в атаці в парі гратимуть Сікан та Траоре.

Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Ткачук, Курило, Безуглий — Кравченко, Вачіберадзе, Бичек — Русин, Сидоров, Юсов.

Запасні: Сидоренко, І. Потімков, Коваленко, Рудавський, Червак, Арі, Абдуллаєв, А. Ткачук, Дмитренко, Ігор, Чирук, Островьский.



Шахтар: Різник — Гочолеішвілі, Бондар, Матвієнко, Топалов — Криськів, Бондаренко, Зубков, Кащук — Сікан, Траоре.

Запасні: Пузанков, Твардовський, Педріньйо, Фарина, Кастілло, Глущенко, Невертон, Тоіров, Келсі.



Гра Металіст 1925 — Шахтар почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.