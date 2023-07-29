Україна

Відбулися перші матчі розіграшу Кубку України.

Сьогодні, 29 липня, пройшли матчі першого попереднього етапу Кубка України, за підсумками яких визначились перші три переможці нового розіграшу турніру.

У першій зустрічі Миколаїв розгромив Фазенду із Чернівців із рахунком 6:1. У складі переможців голами відзначилися Клим, Іванишин, Качор, Федина та Козловський, який оформив дубль. У гостей єдиним результативним ударом відзначився Солом'ян.

Миколаїв — Фазенда 6:1

Голи: Клим, 22, Іванишин, 40, Качор, 49, Козловський, 58, 80, Федина, 65 — Солом’ян, 90+1.

Миколаїв: Бурмас, Гурський, Заваляк, Іванишин, Р. Оприск (Давидяк, 53), Дмуховський, Качор (Федина, 62), Клим (Оленич, 68), Коваль (Козловський, 46), Адам (Деревецький, 46), Цюпка.

Фазенда: Цуркан, Темерівський, Бербека, Фучинський, Рудич (Пантєєв, 46), Янков (Солом’ян, 58), Масікевич, Тодорович (Рябий, 58), Лахман, Павлюк, Максимчук.

Попереджені: Р. Оприск, Федина — Павлюк, Пантєєв.

У другій грі Кудрівка мінімально обіграла Олімпію із Савинців із рахунком 1:0. Єдиний гол забив Малик, який вразив свої ворота на восьмій хвилині.

Олімпія — Кудрівка 0:1

Гол: Малик, 8 (автогол).

Олімпія: Тимофєєв, Бірюк, Пономаренко (Павлик, 77), Богомаз, Каретник (Табунмі, 46), Кунєв (Солоп, 61), Почернін, Євтушенко (Бурляй, 61), Малик, Насібулін (Кірпіченко, 80), Брага.

Кудрівка: Крикнін, Руденко, Щедраков, Сираш, Сердюк, Скепський (Іващик, 88), Чепурненко (Лещенко, 74), Жикол, Коваль (Берко, 64), Кулик (Тетерук, 64), Строчинський (Лянскоронський, 74).

Попереджені: Каретник, Бірюк, Солоп — Жикол, Кулик, Берко, Крикнін.

В останній зустрічі київська ЮКСА у серії післяматчевих пенальті обіграла Штурм із Іванківа з рахунком 5:4. Основний час матчу закінчився з рахунком 1:1. На гол Лисенка у складі господарів, гості відповіли влучним ударом Ювхимця.

Штурм — ЮКСА 1:1 (по пенальті 4:5)

Голи: Лисенко, 70 — Ювхимець, 82.

Штурм: Погорілий, Ічанський, Счастливцев, Нестеренко, Помазан (Мохначук, 77), Петренко, Осадчий (Любко, 60), Димнич (Волков, 60), Рубльов (Породько, 102), Хруль (Старгородський, 102), Лисенко.

ЮКСА: Федотов, Демиденко, Махнєв, Кононов, Синьогуб, Євдокімов (Ювхимець, 77), Думанюк, Харченко, Ховайко (Білоконь, 77), Цуркан (Бейер, 59), Кос.

Попереджені: Бондаренко, Помазан, Димнич, Петренко, Ічанський, Породько, Счастливцев — Євдокімов, Махнєв, Синьогуб, Кос, Бейер, Харченко, Білоконь.

Вилучення: Бондаренко (90+3, не на полі, друга жовта картка).