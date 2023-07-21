Україна

До вашої уваги трансляція жеребкування Кубка України.

Новий розіграш Vbet Кубка України, сезону-2023/2024, стартує із жеребкування першого й другого попередніх етапів, запланованого на 21 липня. Початок церемонії жеребкування в Будинку футболу — о 13.00.

У першому попередньому етапі візьмуть участь шість команд — чотири представники Асоціації аматорського футболу України й два клуби другої ліги. Базовий день матчів — 29 липня.

На другому попередньому етапі виступатимуть 32 клуби — три переможці першого попереднього етапу, а також 29 команд першої й другої ліг. Базовий день матчів — 2 серпня.

На обох етапах переможці визначатимуться за підсумками одного поєдинку.

Фінал турніру відбудеться 15 травня 2024 року.