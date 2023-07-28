Україна

В клубі пояснили, чому було прийнято таке рішення.

Реал Фарма заявив про те, що не братиме участі у розіграші Кубка України-2023. Причина: логістичні проблеми. Згідно з жеребкуванням, їх чекав матч 2 серпня у Тростянці Сумської області — за 1000 км від їхнього проживання.

"В результаті жеребкування, проведеного комітетом із проведення Кубка України, команді футбольного клубу Реал Фарма з жеребкування випало їхати грати перший етап Кубка до міста Тростянець Сумської області.

Головним у проведенні жеребкування було закладено регіональний принцип і для нас залишається загадкою, як дотримувався регіональний принцип і чому в результаті команді Реал Фарма випало їхати за тисячу кілометрів і ми про це дізналися за тиждень до гри. Нас просто вбили логістичними проблемами і за всього нашого бажання взяти участь у Кубку України, ми не зможемо це зробити фізично — просто не зможемо дістатися — поїзд — неідеальний варіант, але і на нього немає квитків туди й назад, і перевізники відмовилися їхати в цьому напрямку.

Тому було ухвалено нелегке рішення не брати участь у цьому Кубку України.

Ми зверталися з листами й до віцепрезидента Протасова О. В. і до організатора жеребкування Дарагана В., але нам була відповідь, що нічого вже зробити не можна. Хоча ми запропонували помінятися з командою з м. Суми, яка їхала до Києва, щоб Суми грали з другою командою із Сум, а ми тоді могли б поїхати замість них до Києва і тоді, таким чином ми б взяли участь у Кубку України.

Але нам сказали що вже було проведено жеребкування і вже нічого зробити не можна. А коли ми поцікавилися, як тоді дотриманий у жеребкуванні територіальний принцип, якщо нам дали команду за 1000 км — сказали "так, так вийшло, напевно щось було не допрацьовано, але що-небудь змінювати і змінити вже неможливо".

На наші доводи, що зараз йде війна і зараз логістичні проблеми і саме тому було ухвалено рішення створити кілька груп за територіальним принципом і чому ми опинилися у результаті в групі з двома найдальшими командами? Відповіді немає", — йдеться у листі клубу.

Раніше повідомлялось, що президент Реал Фарми оновив рекорд всіх часів чемпіонату України.