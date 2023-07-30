Україна

Нападник дав свій коментар.

Пилип Будківський дав коментар після перемоги своєї команди над Вересом (2:0).

"Матч, звісно, сподобався, бо ми зіграли вдома, ми перемогли. Всі на це очікували, увесь Житомир, усі вболівальники. Я відчуваю, що всі задоволені. Тепер ми будемо рухатись далі.

Я особисто, звісно, радий повернутись в Прем’єр-Лігу, радий за команду, що ми перемогли. Між футболом в лігах трохи є різниця, але скажу, що і в Першій лізі ми грали матчі, де було важко, дуже.

Зараз ми в УПЛ, треба трохи перелаштуватись. Ми проаналізуємо цю гру, вже потрібно готуватись до наступної", — наводить слова Будківського офіційний сайт Полісся.

На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Верес — Полісся.