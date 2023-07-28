Новачки національної першості одразу взялись до справи.
Верес — Полісся, фото УПЛ
28 липня 2023, 21:35
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
На 87-й хвилині був вилучений Денис Балан (Верес) (друге попередження).
Верес — Полісся 0:2
Голи: Макуана, 2, Будківський, 38
Верес: Паст — Балан, Курко, Жуліо Сезар, Гагун — Кучеров, Кухарук (Шестаков, 74) — Блізніченко, Яго (С. Шарай, 79), В. Шарай (Дахновський, 74) — Гайдучик (Марусич, 46).
Полісся: Бойко — Кравченко, Гітченко, Шабанов, Смоляков — Кушніренко, Огіря — Козак (Шастал, 73), Танковський (Крушинський, 84), Макуана (Янаков, 72) — Будківський.
Попередження: Балан, Шестаков — Кравченко
На 57-й хвилині був вилучений Андрій Гітченко (Полісся) (грубе порушення).