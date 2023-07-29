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Дивіться відео найкращих моментів матчу УПЛ, що відбувся 28 липня 2023 року, 19:00.

У рамках першого туру нового сезону української Прем'єр-ліги житомирське Полісся у статусі одного з новачків турніру здобуло впевнену перемогу над рівненським Вересом, який у минулій кампанії уникнув пониження в класі у стикових матчах.

Підопічні Юрія Калітвінцева відправили у ворота суперника два "сухих" м'ячі, впевнено дебютувавши у вищому дивізіоні України.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Верес — Полісся у 1 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

Верес — Полісся 0:2

Голи: Макуана, 2, Будківський, 38



Верес: Паст — Балан, Курко, Жуліо Сезар, Гагун — Кучеров, Кухарук (Шестаков, 74) — Блізніченко, Яго (С. Шарай, 79), В. Шарай (Дахновський, 74) — Гайдучик (Марусич, 46).



Полісся: Бойко — Кравченко, Гітченко, Шабанов, Смоляков — Кушніренко, Огіря — Козак (Шастал, 73), Танковський (Крушинський, 84), Макуана (Янаков, 72) — Будківський.



Попередження: Балан, Шестаков — Кравченко



На 57-й хвилині був вилучений Андрій Гітченко (Полісся) (грубе порушення).

На 87-й хвилині був вилучений Денис Балан (Верес) (друге попередження).