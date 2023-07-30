Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку першого туру чемпіонату України, який пройде 30 липня та розпочнеться о 19:00.

У першому турі чемпіонату Україні між собою зіграють Олександрія та Кривбас.

ОЛЕКСАНДРІЯ — КРИВБАС

Неділя, 30 липня, 19:00. КСК "Ніка", Олександрія. Головний арбітр зустрічі — Ярослав Козик (Мукачево)

Пряма трансляція на отт-платформах Megogo, Setanta Sports, Київстар ТБ.

Через те, що Руслан Ротань перебував у розташуванні збірної України U-21, він пропустив частину збору Олександрії. Чи позначиться його відсутність на підготовці Олександрії до нового сезону? Відповідь на це питання дадуть найближчі матчі команди, зокрема сьогоднішня.

До речі, перша поразка у клубній тренерській кар'єрі Ротаня сталася саме проти Кривбаса. Можливо, наставник Олександрії захоче помститися Юрію Вернидубу.

Якщо говорити за трансферну кампанію Олександрії, то клуб залишило багато гравців, які грали певну роль у клубі. А ось із замінами цим виконавцям не все так гладко. Набагато більше залишило гравців Олександрію, ніж прийшло.

Щодо Кривбасу, то колектив Юрія Вернидуба минулий сезон завершив на сьомому рядку, що є досить відмінним показником для новачка УПЛ. Крім того, клуб із Кривого Рогу вів активну діяльність на трансферному ринку.

Що варто очікувати від Кривбасу? Тепер від клубу набагато більше очікування, ніж сезоном раніше. Але й у Юрія Вернидуба куди краща ситуація – він знає ліпше свою команду, а також є певна зіграність.

За версією букмекерів, Олександрія — фаворит майбутньої зустрічі: перемога господарів оцінюється коефіцієнтом 2.49, а гостей — 3.05. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.30.

Орієнтовні состави:

Цікаві факти:

Олександрія може здобути 100-ту перемогу в Чемпіонатах.

Загальна безвиграшна серія Олександрії триває в УПЛ 4 гри: 2 нічиї та 2 поразки, а на своєму полі – 5 ігор: =3-2.

Олександрія може зазнати 50-ї домашньої поразки в УПЛ.

Кривбас обходиться без нічиїх 6 ігор поспіль: 3 перемоги та 3 поразки.

250-й матч Юрія Вернидуба біля керма різних клубів УПЛ.

Новачок Кривбасу Олег Кожушко в минулому сезоні виступав саме за Олександрію.

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Історія протистоянь: