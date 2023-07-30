Україна

Друге вилучення у матчі першого туру УПЛ між Динамо та Минаєм.

У рамках першого туру нового сезону української Прем'єр-ліги київське Динамо зустрілося зі закарпатським Минаєм на полі стадіону Динамо ім. В. Лобановського.

Перебуваючи у більшості з 32-ї хвилини через вилучення Дениса Попова, але при цьому поступаючись в рахунку в один м'яч (2:1), команда Володимира Шарана втратила ще й кількісну перевагу на футбольному полі через вилучення свого голкіпера та капітана Олександра Бандури.

На 56-й хвилині воротар Минаю за межами штрафного зіграв у корпус Андрія Ярмоленка, який відкривався під закидання з глибини від Сироти. За таке необдумане рішення арбітр показав Бандурі пряму червону картку, тому ситуація на полі стала 10 на 10.

Гра Динамо Київ — Минай розпочалася о 15:00 за київським часом. Після першого тайму "біло-сині" ведуть в рахунку 2:1. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.