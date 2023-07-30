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Український вінгер — про перемогу над Минаєм у першому турі УПЛ.

У рамках першого туру нового сезону української Прем'єр-ліги київське Динамо зустрілося зі закарпатським Минаєм на полі стадіону Динамо ім. В. Лобановського, де здобуло впевнену перемогу з рахунком 4:1.

Нападник "біло-синіх" Андрій Ярмоленко поділився враженнями від цього протистояння та свого повернення до чемпіонату України.

"Звичайно, емоції переповнюють, радий повернутися на цей стадіон. Єдиний мінус, що не було вболівальників. Але ми відчуваємо їхню підтримку, і ця гра була для них. Просто переповнювали емоції від повернення додому, до своєї улюбленої команди. Найголовніше, що ми перемогли".

"Поки що важко говорити щодо рівня УПЛ в цілому, тому що зіграв лише одну гру. Але так було завжди, що всі суперники, які грають проти Динамо, виходять на поле з подвійною мотивацією, б'ються, і коли ти пропускаєш швидкий м'яч, команди закриваються і стає важко. Найголовніше, що ми змогли створити моменти, забити м'ячі та довести гру до логічного завершення".

"Звичайно, хотілося забити. Але, як я казав раніше у своїх інтерв'ю, для мене найголовніше, щоб чемпіонство повернулося до Києва. А буду я забивати чи не буду – це вже річ другорядна. Як я обіцяв, буду віддавати всі сили на футбольному полі. Сьогодні їх вистачило на 70 хвилин, буду працювати, щоб вистачало на всі 90. Повторюся – для мене найголовніше, щоб Динамо у цьому сезоні стало чемпіоном", — цитує слова Андрія Ярмоленка офіційний сайт Динамо.

Дивитися відео голів та огляд матчу Динамо Київ — Минай ви можете на Football.ua.