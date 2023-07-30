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Дивіться відео найкращих моментів матчу УПЛ, що відбувся 30 липня 2023 року, 17:00.

У рамках першого туру нового сезону української Прем'єр-ліги київське Динамо зустрілося зі закарпатським Минаєм на полі стадіону Динамо ім. В. Лобановського, де здобуло впевнену перемогу з рахунком 4:1.

Пропустивши швидкий гол вже на третій хвилині, дубль Владислава Ваната допоміг киянам кардинально змінити ситуацію на табло вже у першому таймі.

Після перерви на пряме вилучення Дениса Попова своєю червоною карткою відповів капітан та воротар Минаю Олександр Бандура, і вже у рівних складах 10 на 10 "біло-сині" збільшили свою перевагу ще двома забити м'ячами.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Динамо — Минай у 1 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

Динамо Київ — Минай 4:1

Голи: Ванат, 27, 30, Буяльський, 87 (пен.), Караваєв, 90+3 — Вітенчук, 3



Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Попов, Біловар, Дубінчак — Шапаренко (Шепелєв, 82), Сидорчук (Бражко, 82), Буяльський — Ярмоленко (Караваєв, 75), Ванат (Беніто, 76), Кабаєв (Сирота, 34).



Минай: Бандура — Дмитрук (Ольховий, 58), Солдат (Ременяк, 68), Ю. Кравчук, Нємчанінов, Булеза (Рогозинський, 46) — Одарюк (Гечев, 72), Вітенчук, Ралюченко (Панасенко, 46), Твердохліб — Вишневський.



Попередження: Бражко — Вітенчук, Панасенко, Ю. Кравчук



На 32-й хвилині був вилучений Денис Попов (Динамо Київ) (грубе порушення).

На 56-й хвилині був вилучений Олександр Бандура (Минай) (грубе порушення).