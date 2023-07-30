Україна

Колектив Мірчі Луческу пропустив безглуздий швидкий м'яч, але потім сповна відігрався.

Стрімко набирає обертів новий розіграш української Прем’єр-ліги й уже майже залишився позаду перший тур національної першості. Недільна програма містила в собі протистояння на столичному стадіоні Динамо ім. В. Лобановського, де в цей день зустрічались київське Динамо та закарпатський Минай — команди, які навряд чи могли записати попередній футбольний рік до свого активу.

Однак футболісти із західної частини України під орудою Володимира Шарана все ж таки вибороли право на життя в "еліті", тоді як без Мірчі Луческу в тренерській зоні "біло-сині" так і залишились на незвичному для себе четвертому місці турнірної таблиці. Однак навіть на матчі кваліфікації Ліги Європи УЄФА киянам ще доведеться трохи зачекати, тож передусім вони готувались саме до старту внутрішніх змагань. А амбіцій у столичного клубу завжди було вдосталь.

Але в Мірчі Луческу цього разу був дуже обмежений вибір центральних захисників, тож він вирішив ризикнути з появою Крістіана Біловара з перших хвилин та, схоже, дуже помилився. Виступ юнака розпочався з двох послідовних помилок, і якщо Одарюк під час першого удару головою просто пробачив киян, то дальній постріл Вітенчука в праву дев’ятку таки вразив ворота Динамо раніше, аніж те виконало перший удар у площину чужих воріт у новому розіграші. Тривала лише третя хвилина гри.

У подальшому Біловар якось намагався компенсувати свої огріхи підключеннями до атаки, але в підсумку кількість невдалих дій позаду суттєво переважала, тож для серця вболівальників Динамо було простіше перемкнути увагу на інших гравців. Наприклад, на Андрія Ярмоленка, який саме відзначав свою першу появу в матчі УПЛ після повернення до "біло-синіх". Відзначав доволі непогано, але чітко в межах власних функціональних кондицій: відчуття позиції та робота з м’ячем були на захмарному рівні, однак швидкість уже не та, та й із ударами цього дня було щось не дуже.

Динамо в підсумку байдикувало в грі на атаку десь пів години ігрового часу, після чого все ж таки завелось не жарт. Спочатку Одарюк на 27 хвилині відверто подарував можливість для гола Ваната, після закидання Сидорчука на правий фланг штрафного, а вже за три хвилини кияни розіграли швидку атаку лівим флангом, завершенням якої стало скидання Буяльського під удар Владиславу. Дубль за лічені миттєвості та повна зміна ходу подій.

Однак тільки-но Динамо відсвяткувало другий гол, як звичайне закидання собі за спину на правий фланг захисту Попов супроводив грою ногою точно в корпус Одарюка. Це — ні що інше, окрім як вилучення, адже за спиною захисника господарів залишався тільки воротар. Також епізод потягнув за собою необхідність знімати з гри Кабаєва, у якого саме почало непогано виходити долучатись до атак. У меншості тим часом команда Луческу намагалась тримати м’яч у центрі поля, подалі від власних воріт.

Минай повільному розвитку подій аж ніяк не намагався йти на перекір, тож Шаран під час перерви зробив подвійну заміну, яка ледь не зіграла на повну вже після відновлення гри. Вишневський схожим на Вітенчука чином намагався покарати Біловара за недбалу передачу, але Бущан цього разу витягнув складний удар під поперечину. Але не встигла закарпатська команда набрати обертів, як на 56 хвилині Бандура відверто зіграв у корпус Ярмоленка на виході за межі штрафного під закидання Сироти з глибини, тому побачив перед собою червоне світло.

Цікаво, що в рівних складах гості почали грати набагато більш якісно в атаці, аніж із перевагою за кількістю гравців. Навіть моменти Минай мав непогані, а особливо Вишневський, який дивом не влучив під ближню стійку на завершення подачі з лівого флангу, тоді як Біловар знову десь гуляв. А ще був перспективний рикошет від Крістіана під час удару Панасенка з меж чужих володінь, але Бущан продемонстрував дива реакції.

Утім, на повний матч команди Шарана не вистачило, і вона пропустила двічі під фінальний свисток. Луческу додав свіжих виконавців на футбольне поле, чим і скористалась його команда. Спочатку Панасенко збив Дубінчака на правому фланзі штрафного, а Буяльський із позначки переграв Ольхового ударом у лівий кут. А потім і Караваєв доїв рикошет від голкіпера, який потягнув дальній постріл Бражка. За рахунком і не скажеш, що в киян були якісь проблеми.

У наступному турі київське Динамо зіграє гостьове столичне дербі проти Оболоні, а закарпатський Минай прийматиме черкаський ЛНЗ.



Динамо Київ — Минай 4:1

Голи: Ванат, 27, 30, Буяльський, 87 (пен.), Караваєв, 90+3 — Вітенчук, 3



Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Попов, Біловар, Дубінчак — Шапаренко (Шепелєв, 82), Сидорчук (Бражко, 82), Буяльський — Ярмоленко (Караваєв, 75), Ванат (Беніто, 76), Кабаєв (Сирота, 34).



Минай: Бандура — Дмитрук (Ольховий, 58), Солдат (Ременяк, 68), Ю. Кравчук, Нємчанінов, Булеза (Рогозинський, 46) — Одарюк (Гечев, 72), Вітенчук, Ралюченко (Панасенко, 46), Твердохліб — Вишневський.



Попередження: Бражко — Вітенчук, Панасенко, Ю. Кравчук



На 32-й хвилині був вилучений Денис Попов (Динамо Київ) (грубе порушення).