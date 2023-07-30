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Керманич Динамо — про перемогу над Минаєм у першому турі УПЛ.

У рамках першого туру нового сезону української Прем'єр-ліги київське Динамо зустрілося зі закарпатським Минаєм на полі стадіону Динамо ім. В. Лобановського, де здобуло впевнену перемогу з рахунком 4:1.

Головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу поділився враженнями від результату цього протистояння, першого виступу Андрія Ярмоленка після повернення та майбутнього суперника у кваліфікаційному раунді Ліги конференцій.

"Перший матч чемпіонату завжди важкий, тому що ми не знаємо потенціал суперника та нашої команди, тому необхідно бути обережними. Розпочали гру ми не дуже добре, тому довелося намагатися знайти рішення, щоб у підсумку виграти матч. Ми зустрічалися з агресивним суперником з хорошою фізичною підготовкою. Сказав своїм гравцям, що нам потрібно виграти боротьбу один в один, бо, якщо ми цього не зробимо, нам буде дуже важко. Інколи бувають матчі більш агресивні, ніж зазвичай, як було сьогодні – багато фолів, але думаю, гра вийшла видовищною".

"Бущан у моменті зі швидким голом Минаю не був сконцентрований, він не очікував удару, який застав його зненацька. Важко починати гру, поступаючись 0:1. Звісно, це нас трохи розлютило, але з часом ми почали грати краще і краще. Всі сьогодні бачили, у якій хорошій формі перебуває Ванат. Він забив двічі, прийняв дуже швидке рішення, коли одразу завдав удару по воротах замість того, щоб володіти м’ячем. Вважаю, ми заслужили цю перемогу, але був момент, коли рахунок міг стати 2:2. Загалом, у нас було більше можливостей забити після вдалих комбінацій, Минай же загрожував нашим воротам за допомогою дальніх ударів".

"Ми провели хорошу підготовку під час передсезонного збору в Австрії. На жаль, ми не змогли зіграти з усіма тими командами високого рівня, з якими я хотів зустрітися. Я хочу, щоб Динамо грало на найвищому рівні у європейських матчах, було міжнародним брендом, для цього нам потрібно більше грати з великими командами та втілювати імідж топклубу. Але разом з тим ми провели поєдинок з чемпіоном Кіпру і перемогли з рахунком 4:0, ви бачили що через 10 днів вони перемогли БАТЕ (Борисов) 6:2. А також з Аль-Хілялем, у складі якого є дуже сильні, дорогі футболісти, на яких вони витратили багато грошей. Решта матчів мали підготовчий характер, у них ми награвали комбінації та відпрацьовували атакувальні дії".

"Повернення Ярмоленка? Андрію потрібно більше часу, щоб звикнути до нашого чемпіонату, бо він тепер достатньо агресивний. Також йому потрібен час, щоб підвищити свій фізичний рівень. Для цього він докладає багато зусиль, попри те, що приєднався до команди пізніше та не пройшов усю підготовку. Його ставлення до процесу та до колективу просто видатне. Сподіваюся, він нам дуже допоможе. Нам потрібен такий футболіст, така особистість, з таким досвідом, як у нього".

"Кого хотів би в суперники у Лізі конференцій: Аріс чи Арарат? Думаю, далі пройде Аріс, тому що знаю, яка у них неймовірна атмосфера на стадіоні у Салоніках. Вболівальники чинитимуть тиск, будуть повні трибуни, які гнатимуть команду уперед", — цитує слова Луческу офіційний сайт Динамо.

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