Україна

Наставник дав свій коментар.

У рамках першого туру нового сезону української Прем'єр-ліги київське Динамо зустрілося зі закарпатським Минаєм на полі стадіону Динамо ім. В. Лобановського, де здобуло впевнену перемогу з рахунком 4:1.

Коментар після матчу дав головний тренер Минаю Володимир Шаран.

"Ми розпочали здорово, забили швидкий гол. Напевно, хлопці й самі не зрозуміли, що трапилось. Грали впевнено. І я не можу сказати, що ми фізично підсіли, хіба коли вже Динамо провело заміни. Про таке підсилення мріє кожна команда в УПЛ.

Сказав хлопцям, що задоволений грою, а результатом, звичайно, не можна бути задоволеним. Головне, що ми налаштовувались саме на гру. Результат потрібен, але про це думаємо у матчах з іншими командами. Хоча, все було реально. При рахунку 1:2 могли забити, потім ще раз. Це лише перший тур. Сподіваємось, все буде добре надалі", — наводить слова Шарана офіційний сайт Минаю.

Дивитися відео голів та огляд матчу Динамо Київ — Минай ви можете на Football.ua.