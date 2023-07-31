Україна

Перемога Динамо Київ над Минаєм далась у знаки.

Українська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті оголосила імена найкращого гравця та тренера за підсумками першого туру чемпіонату України, хоча для його повноцінного завершення ще потрібно дочекатись на матч Дніпро-1 — Ворскла.

Але обидві відзнаки вже дісталися представникам київського Динамо.

Найкращим гравцем туру було визнано нападника Владислава Ваната, який оформив дубль у матчі проти закарпатського Миная (4:1).

Найкращим тренером відповідно визнано наставника "біло-синіх" Мірчу Луческу.

До складу експертної ради, яка визначала переможців, увійшли: Олег Венглинський, Іван Гецко, Сергій Нагорняк, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Олег Федорчук, Анатолій Чанцев, Ігор Шуховцев, Степан Юрчишин, Ігор Яворський.

Нагадаємо, що Динамо в цій грі відігравалось після безглуздого швидкого гола.

Ванат у голосуванні випередив Юрія Климчука зі львівського Руху, тоді як Луческу — Віталія Пономарьова (Рух) та Романа Григорчука (Чорноморець).