Україна

"Гірники" повідомили про терміни відсутності українського центрбека.

У матчі стартового туру нового сезону української Прем'єр-ліги донецький Шахтар здобув перемогу над харківським Металістом 1925 (2:1), проте наприкінці цієї зустрічі у таборі "гірників" отримав травму центральний захисник Валерій Бондар, який не зміг самостійно залишити футбольне поле.

Як повідомляє пресслужба Шахтаря, після медичного обстеження клубні лікарі констатували в 24-річного українського гравця перелом ключиці.

Відзначається, що орієнтовний термін відновлення після такої травми — від 8 тижнів.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Металіст 1925 — Шахтар.