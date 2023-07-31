Україна

Дарійо розкрив трансферні плани "гірників".

Директор Шахтаря з футболу Дарійо Срна розповів, що команда ще не закінчила роботу на трансферному ринку.

"Цікаво, що ніхто з новачків не ставив питань щодо війни. Вони дивляться на свою перспективу та майбутнє. Приємно, коли футболісти приїжджають до Шахтаря. І ми плануємо підписати ще 1-2 футболістів, але залежить від ринку", — сказав Срна в інтерв'ю офіційному ютуб-каналу Шахтаря.

Раніше повідомлялося, що Шахтар оголосив про трансфер півфіналіста молодіжного чемпіонату Європи-2023.