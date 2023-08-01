Україна

18-річний футболіст дав свій перший коментар у якості гравця "гірників".

Новачок Шахтаря Егіналду дав перше інтерв’ю в статусі гравця команди.

"Я дуже щасливий бути з Шахтарем, клубом з такою великою історією, радий приєднатися до цієї чудової команди. Приїхав у суботу і тренуватимуся з хлопцями, чекаю цього з нетерпінням.

Тут виступало чимало бразильців, і це приємний факт. Грав мій друг Алекс Тейшейра, який дуже позитивно відгукується про клуб. Це також дуже вплинуло на моє рішення. Вдячний за любов і підтримку, сподіваюся виправдати всі очікування.

Спілкувався з Невертоном, який також недавно приїхав. Він мені розповів про те, наскільки тут гарне місто, про те, що ставлення в клубі хороше і що всі хлопці загалом молодці. Сподіваюся, на нас знову чекатиме успішний сезон. Також я розмовляв з Алексом Тейшейрою, моїм другом. Він дав мені багато порад, розповів про клуб та місто. Дуже добре відгукувався про Шахтар, сказав, що до нього дуже добре тут ставилися, порадив їхати, відкинувши сумніви, що тут на мене чекає хороший сезон і що я заб’ю багато голів. Також хочу подякувати моїм агентам Маурісіо і Даніелю, які вселили в мене впевненість. Я налаштований показати гідний результат цього року.

Про те, чи слідкував за Шахтарем:

"Я постійно дивлюся матчі Ліги чемпіонів, коли клуб обіграв мадридський Реал або коли грав з іншими європейськими клубами. Щоразу для мене це так хвилююче, цікаво, і я радий грати за цей клуб".

Про сильні якості:

"Буду дуже корисний в атаці, контратаці, реалізації гольових моментів. Це мої сильні сторони, і разом ми проведемо чудовий сезон".

Про те, чи встиг з кимось познайомитися:

"Наразі знайомий тільки з двома бразильцями. Планую зустрітися з хлопцями, поспілкуватися, познайомитися ближче й мати багато друзів. І готуватися до майбутніх ігор".

Про 7-й номер:

"Номер 7 для мене має велике значення, тому я відповідально поставився до вибору. І загалом мені просто подобається це число".

Про Київ та Україну:

"Я приїхав у суботу. Розділив із хлопцями перемогу у вихідні. Дуже подобається місто, я щасливий бути тут".

Про війну:

"Ні, я не боявся сюди їхати. Я отримав дуже велику підтримку, у тому числі від клубу. Переконаний, усе буде гаразд. Моя сім’я добре сприйняла цю новину і побажала мені успіхів та провести чудовий сезон тут", — наводить слова Егіналду офіційний сайт Шахтаря.

Раніше повідомлялося, що Шахтар оголосив про трансфер півфіналіста молодіжного чемпіонату Європи-2023.