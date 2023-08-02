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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють рівненський Верес та донецький Шахтар.

Рівненський Верес та донецький Шахтар посеред тижня розпочнуть другий тур української Прем'єр-ліги матчем на полі стадіону Авангард у Рівному.

Сергій Лавриненко, після поразки від житомирського Полісся (0:2), залучив до стартового складу Гакмана та Шевченка на фланги захисту, тоді як у центрі оборони з'явиться Вовченко, а Дахновський розташується ліворуч у півзахисті.

Патрік ван Леувен, на тлі перемоги над харківським Металістом 1925 (2:1), використав із перших хвилин Едуарда Козіка в центрі захисту.

Верес: Паст — Гакман, Курко, Вовченко, Шевченко — Кучеров, Кухарук — Блізніченко, Яго, Дахновський — Марусич.

Запасні: Когут, Коркодим, Гагун, Жуліо Сезар, Шестаков, Хондак, Шух, С. Шарай, В. Шарай, Гайдучик.



Шахтар: Різник — Гочолеішвілі, Козік, Матвієнко, Топалов — Зубков, Бондаренко, Криськів, Кащук — Сікан, Траоре.

Запасні: Трубін, Твардовський, Кастілло, Глущенко, В’юнник, Келсі, Педріньйо, Очеретько, Фарина, Невертон, Тоіров.



Гра Верес — Шахтар почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.